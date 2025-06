LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari per la tripletta? Attenzione a Porsche!

Vivi in tempo reale le emozioni delle 24 Ore di Le Mans 2025, con Ferrari in corsa per la tripletta e l’attenzione puntata su Porsche pronta a sorprendere. Monitorando aggiornamenti continui, scoprirai chi domina la gara e quali colpi di scena attendono gli appassionati. Non perdere neanche un secondo di questa sfida epica: clicca qui per seguire la diretta live e tifare i tuoi campioni preferiti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 Sono 18 i secondi di margine per Kubica nei confronti di Nielsen. La n. 83 AF Corse continua a condurre la 24h du Mans. 13.24 Kubica torna al comando su Nicklas Nielsen (n. 50) e James Calado (n. 51). 13.22 Box per la Ferrari n. 51 tra poco, non cambierà le gomme. 13. 19 Pronti per la sosta della Ferrari n. 51. 13.16 MATT CAMPBELL ALL’ATTACCO! La Porsche n. 6 inizia a ‘martellare’ con le gomme nuove, unica soluzione disponibile. 13.13 Pit e gomme per la Porsche, niente per le due Ferrari. Attendiamo la n. 51. 13.10 Pit per le due Ferrari (n. 83 e n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari per la tripletta? Attenzione a Porsche!

