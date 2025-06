LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari in vetta Porsche e Toyota pienamente in lotta

Vivi l’adrenalina delle 24 Ore di Le Mans 2025 in diretta, dove Ferrari si mantiene in vetta mentre Porsche e Toyota si sfidano testa a testa. Ogni secondo conta in questa battaglia epica tra i giganti dell’endurance. Resta aggiornato e clicca qui per non perdere neanche un momento di questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.51 Attendiamo una nuova fase di soste, Ferrari tiene la leadership con merito quando ci avviciniamo a 9h to go. 6.48 Ferrari perde la vetta in GT a favore della Porsche n. 92. Heriau si inchina come da copione a Lietz. 6.45 Calado ottiene la vetta su Hanson prima di Indianapolis. 6.43 Bagarre tra le due Ferrari? Calado si avvicina ad Hanson. 6.40 Riparte la corsa, attesa per la sosta della Porsche n. 6 dopo il pit di tutte le altre vetture. 6.37 FCY, si ferma la Porsche n. 85 Iron Dames nella ghiaia. 6.35 La Ferrari n. 21 VISTA AF Corse si ferma da leader in GT un giro dopo rispetto alla Porsche n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari in vetta, Porsche e Toyota pienamente in lotta

In questa notizia si parla di: ferrari - vetta - diretta - porsche

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Leclerc fa sperare la Ferrari ed è in vetta alle FP1! Fatica Antonelli, alle 17.00 la seconda sessione - Segui in diretta il GP di Monaco 2025 di Formula 1, con Leclerc in testa alle FP1 e speranze vive per la Ferrari.

Il botta e risposta mediatico tra Frederic Vasseur e parte della stampa italiana ha trovato questa mattina una nuova evoluzione con la pubblicazione di un articolo firmato da Daniele Sparisci per il Corriere della Sera, che rappresenta una risposta diretta e artic Vai su Facebook

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: doppietta Ferrari, al comando la numero 83; LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole; DIRETTA LeMans24 2025, Live Gara: Ferrari a caccia del tris - CRONACA - News - WEC.

24 Ore di Le Mans 2025: dopo otto ore la Ferrari #83 di Kubica comanda sulla #51 di Giovinazzi. Terza la Porsche, poi l'altra Ferrari

Si legge su eurosport.it: Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno.