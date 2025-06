LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari in vetta Giovinazzi e Kubica davanti

Sei appassionato di motori e adrenalina? La notte delle 24 Ore di Le Mans 2025 è un susseguirsi di emozioni, con Ferrari in vetta e giovani talenti come Giovinazzi e Kubica pronti a battagliare fino all’ultimo giro. Resta aggiornato in tempo reale e vivi ogni colpo di scena di questa spettacolare corsa. La sfida è appena iniziata: chi conquisterà il podio? Scoprilo cliccando qui e seguendo la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.09 Doppiati tra Kubica e Giovinazzi. Potrebbe esserci lotta. 9.06 Rischio dopo la chicane di Daytona per la Ferrari n. 51 che continua a tenere alle larga la Ferrari n. 83 AF Corse. Ricordiamo che la ‘Gialla’ è privata, indipendente dalle ufficiali per certi versi. 9.03 Ancora battaglia davanti con Kubica che lentamente si avvicina alla testa. Potrebbe esserci bagarre! 9.00 Nuova ora in archivio a Le Mans. Ferrari al comando con Antonio Giovinazzi n. 51 inseguito da Robert Kubica n. 83 (AF Corse). 8.57 Ci avviciniamo alle ultime 7 ore di gara. 8.54 Full course yellow: pista neutralizzata ad 80 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari in vetta, Giovinazzi e Kubica davanti

In questa notizia si parla di: ferrari - kubica - diretta - giovinazzi

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari a caccia del tris. Diretta scritta, risultato e aggiornamenti in tempo reale - Eurosport Vai su X

Le Mans, segui la 24 Ore in diretta: Ferrari a caccia della terza di fila; LIVE! 24h di Le Mans: La Ferrari di Kubica davanti a quella di Giovinazzi. Rossi in testa nella GT3; 24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: doppietta Ferrari, al comando la numero 51.

24 Ore di Le Mans 2025: dopo otto ore la Ferrari #83 di Kubica comanda sulla #51 di Giovinazzi. Terza la Porsche, poi l'altra Ferrari - Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno. Si legge su eurosport.it