LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari in controllo Porsche domina in GT

Non perdere neanche un minuto della 24 Ore di Le Mans 2025, l’evento più atteso dell’anno! Ferrari tiene sotto controllo la corsa, ma Porsche domina in GT, regalando emozioni continue. Segui la nostra diretta aggiornata in tempo reale per scoprire tutte le ultime novità, i colpi di scena e le strategie sul circuito. Preparati a vivere una gara epica: clicca qui e resta con noi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 VDS Panis Racing ORECA ai box. La n. 48 è al comando da tempo immemore in LMP2 dopo uno sfortunato FCY che ha limitato Inter Europol Competition n. 34. 10.36 AO by TF ORECA si conferma in LMP2 PRO AM. La compagine americana detta il passo e potrebbe finalmente vincere anche in Europa dopo i trionfi in North America. 10.33 VISTA AF Corse Ferrari n. 21 tiene saldamente il secondo posto al momento. TF Sport Corvette n. 81 si inserisce in terza piazza dopo una buona prova regolare 10.30 Rischio prima di Mulsanne per l’Aston Martin n. 007! Niente incidente tra il prototipo ed i doppiaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it