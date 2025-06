LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari in controllo della corsa Calado ha Hanson in scia

Segui in tempo reale le emozioni delle 24 Ore di Le Mans 2025, dove la Ferrari domina incontrastata, mantenendo un controllo impeccabile sulla corsa. Con aggiornamenti continui, scopri come le vetture si fronteggiano tra strategie e sfide incredibili, mentre i protagonisti come Calado, Hanson e Nielsen si contendono il podio. La gara entra nella fase decisiva: preparati a vivere ogni momento intenso di questa emozionante maratona automobilistica. La suspense è alle stelle: non puoi perderti neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.01 Hanson si porta a 1.1 da Calado, terzo Nielsen a 39.0. La sinfonia Ferrari prosegue a Le Mans. 00.58 Dominio Ferrari fino a questo momento. Ma resta una gara tirata, tra poco passeremo la soglia delle quindici ore. Pochi problemi fino a questo momento tra le scuderie. La parte complicata comincerĂ adesso. 00.55 Tutto pronto per Antonio Giovinazzi. Tra poco salirĂ a bordo della n.51, attualmente occupata da Calado. 00.52 Attenzione, le tre Ferrari tornano in testa! Al comando c’è la n.51 di Calado, seguita dalla n.83 di Hanson, quindi la n.50 di Nielsen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: Ferrari in controllo della corsa, Calado ha Hanson in scia

In questa notizia si parla di: ferrari - mans - diretta - calado

