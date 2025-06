LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari continua la lotta contro Porsche e Toyota

Segui in tempo reale le emozionanti 24 Ore di Le Mans 2025, dove Ferrari continua a sfidare Porsche e Toyota in una lotta mozzafiato. Restate aggiornati per scoprire ogni sorpasso, ogni strategia e ogni colpo di scena di questa epica gara. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere l’adrenalina di un evento che entra nella leggenda.

5.28 Cadillac appare più distante rispetto a Ferrari, Porsche e Toyota. Gli americani restano però in agguato insieme a BMW. 5.25 Giornata da dimenticare per WRT in GT. Entrambe le auto sono out dalla lotta per la vittoria. 5.22 TF Sport Corvette agguanta il comando per la prima volta con Charlie Eastwood (TF Sport n. 81). L'irlandese vanta una 20ina di secondi sulla Porsche n. 92 Manthey. 5.17 Tornano in testa le Ferrari, ma Porsche e Toyota restano in agguato. Il terzetto di testa è racchiuso in meno di 20 secondi. 5.14 Porsche insegue ora con Matt Campbell la 499P n.

