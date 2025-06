LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | Ferrari ancora in testa in GT3 Porsche davanti a tutti

Rimanete sintonizzati per vivere l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in diretta, dove Ferrari si conferma ancora leader in GT3 e il duello tra le case automobilistiche infiamma la pista. Con aggiornamenti continui, scoprite come evolvono le strategie e le performance delle vetture. Clicca qui per restare aggiornato: l’adrenalina è alle stelle e ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.26 Hanson insegue Calado, vicine le due Ferrari. 7.23 Grande vantaggio per le due Ferrari in Hypercar. 7.20 Ai box anche la Ferrari n.83. 7.19 Si ferma la Porsche n.92, leader nella GT3. 7.18 La n.83 si avvicina alla n.51 in testa alla corsa. 7.16 Box per la Toyota n.8 e la Ferrari n.50. I due continuano a marcarsi stretto. 7.15 Tra poco le Ferrari dovranno fermarsi. 7.12 Sempre in testa la Ferrari n.51 in Hypercar. 7.09 Si ferma la VDS Panic Racing, leader della LMP2. 7.06 La Ferrari n.50 si avvicina alla Toyota n8 per la terza piazza. 7.03 Ferrari momentaneamente in testa. 🔗 Leggi su Oasport.it