LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | errore di Pier Guidi sfida Ferrari-Porsche per la vittoria

Segui in tempo reale le emozioni delle 24 Ore di Le Mans 2025, tra sorpassi, strategie e imprevisti come l'errore di Pier Guidi. La sfida tra Ferrari e Porsche si infiamma, mentre la battaglia per la vittoria entra nel vivo. Clicca qui per gli aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa epica corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 In LMP2 c’è la n.43 di Inter Europol Competition al comando con al volante Nick Yelloly. Secondo posto a 17 secondi per la n.48 di VDS Panis Racing guidata in questa fase da Esteban Masson. 11.31 Abbastanza stabile la situazione là davanti tra le prime quattro Hypercar in classifica, mentre la Toyota n.8 è quinta e paga quasi un minuto dal quarto posto della Porsche n.6. 11.28 Sebastien Bourdais firma il giro più veloce della gara in 3:26.063 con la Cadillac n.38, che occupa attualmente la nona piazza assoluta a 3 minuti dal leader dopo aver dovuto scontare un drive through. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: errore di Pier Guidi, sfida Ferrari-Porsche per la vittoria

