LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | comanda Estre davanti a Kubica team di Valentino Rossi di nuovo in vetta nella LMGT3

Vivi in tempo reale l'emozionante 24 Ore di Le Mans 2025, dove le sfide più avvincenti si intrecciano tra piloti leggendari e team d'élite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.28 Il team di Valentino Rossi prosegue nella sua fuga nella LMGT3 con 30 secondi su Lietz. Al volante troviamo Al Harthy. 01.25 Estre mantiene il comando con il tempo di 3:29.298 e 29.4 secondi su Kubica, terzo Hartley a 54.8, quarto Fuoco a 1:12 davanti a Giovinazzi quinto a 1:24. 01.22 Nella categoria LMGT3 Al Harthy comanda con 28.2 secondi su Rovera e 34.6 su Lietz. 01.19 Estre sempre al comando con Kubica che si porta a 26.8 secondi, Fuoco sale in quarta a 1:10, Giovinazzi quinto a 1:22. 01.16 Girandola di pit-stop per le hypercar. La situazione ora vede al comando Estre del team Porsche Penske #6 con 27. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA: comanda Estre davanti a Kubica, team di Valentino Rossi di nuovo in vetta nella LMGT3

