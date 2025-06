LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | cambia tutto Le Ferrari di testa dovranno scontare una penalità

Le emozioni delle 24 Ore di Le Mans 2025 sono esplose con una svolta clamorosa: tutte le Ferrari in testa devono scontare una penalità, rivoluzionando il pronostico. Tra colpi di scena e strategie incredibili, i piloti sono chiamati a riscrivere le sorti della gara. Resta aggiornato sui dettagli più recenti e vivi ogni momento di questa epica corsa verso la vittoria finale!

8.11 Tanti i piloti coinvolti nella penalità. Tra questi anche la Porsche n.92. 8.08 Cambia quindi tutto in testa alla gara. Le prime due Ferrari in testa dovranno scontare entrambe una penalità. 8.07 Stessa penalità per la Ferrari n.83. 8.05 Rientra la Ferrari n.51. Punita con un drive through per non aver rispettato la bandiera gialla. 8.04 Torna al terzo posto la Porsche n.6. 8.01 8 ore al termine. 7.59 Ai box la Ferrari n.50. 7.56 Antonio Giovinazzi dovrebbe essere il prossimo cambio sulla Ferrari n.51. 7.53 Dietro la Ferrari troviamo la Toyota n.8 in quarta piazza.