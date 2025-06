LIVE 24 Ore di Le Mans 2025 in DIRETTA | 2h alla fine! Ferrari sempre al top ma Porsche ci crede!

Vivi l'emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025 in diretta, un evento ricco di suspense e adrenalina che tiene con il fiato sospeso gli appassionati di motorsport. Con Ferrari ancora al top e Porsche determinata a sorprendere, la corsa si avvicina al rush finale: chi trionferĂ ? Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e scopri ogni dettaglio di questa sfida epica!

14.05 Si ferma la Ferrari n. 51. Attenzione. 14.03 Riccardo Pera insegue la prima gioia a Le Mans. IL 25enne nativo di Pisa cerca il successo dopo due podi. 14.00 Aspettiamo la sosta per la Ferrari n. 51 che attualmente ha una 50ina di secondi sulla concorrenza. Tutto resta apertissimo a Le Mans a due ore dalla conclusione!! 13.56 Gomme nuove per la Ferrari n. 50, solo carburante per gli altri. 13.55 Ferma la Ferrari n. 50, la Porsche n. 6 e la Ferrari n. 83 AF Corse. 13.53 Porsche si avvicina ed ora si prepara per attaccare Nielsen. La n. 6 è semplicemente superiore con gomme nuove.

