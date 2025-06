Lite nelle cucine di un ristorante | uomo ucciso a coltellate

Una tragica lite tra due giovani nelle cucine di un ristorante si è conclusa con un drammatico confronto che ha spezzato una vita. A Sant’Angelo in Formis, il 17enne gambiano ha perso la vita a seguito di una rissa finita in tragedia, mentre le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire i dettagli di questa grave vicenda. Una scena che scuote la comunità e solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della convivenza.

Un giovane è stato ucciso al culmine di una lite scoppiata nelle cucine di Masseria Adinolfi, a Sant'Angelo in Formis. A perdere la vita un 17enne di origine gambiana che è stato accoltellato da un collega della cucina, anch'egli straniero. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lite nelle cucine di un ristorante: uomo ucciso a coltellate

