L’Italia riparte da Gennaro Gattuso | scelto il nuovo CT per la missione ritorno ai Mondiali

Gennaro Gattuso è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio e sarà presentato ufficialmente nella giornata di giovedì 19 giugno presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma. La FIGC ha dunque scelto la guida del futuro dopo l'esonero di Luciano Spalletti, puntando sull'allenatore calabrese, simbolo indiscusso del movimento tricolore, centrocampista arcigno e coriaceo che vinse i Mondiali 2006. Gabriela Gravina, Presidente della FIGC, ha dichiarato attraverso i canali federali: "Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l'azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale.