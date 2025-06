L' Italia ha un nuovo ct dopo il disastro Spalletti | l' annuncio su Gattuso allenatore

L’Italia torna a scommettere sul talento e sulla passione con Gennaro Gattuso, il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Dopo le recenti difficoltà, la FIGC ha scelto un simbolo del calcio italiano, noto per la sua determinazione e carisma, per guidare gli azzurri verso nuovi traguardi. La presentazione ufficiale si terrà giovedì 19 giugno a Roma, mentre il calcio italiano guarda avanti, pronto a riscrivere il proprio destino sotto la guida di Gattuso.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver conferito l'incarico di Commissario Tecnico della Nazionale italiana a Gennaro Gattuso. L'allenatore calabrese sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11, presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma. “Gattuso è un simbolo del calcio italiano - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, l'azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell'importanza dell'obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Italia ha un nuovo ct dopo il disastro Spalletti: l'annuncio su Gattuso allenatore

In questa notizia si parla di: gattuso - allenatore - italia - disastro

Gattuso Hajduk, può già finire? L’allenatore italiano: «Questa potrebbe essere la mia ultima partita. Ho un anno di contratto, ma…» - Gennaro Gattuso potrebbe dire addio alla panchina dell'Hajduk Spalato, nonostante un anno di contratto residuo.

Gattuso allenatore ha fallito ovunque. In Italia sono le relazioni a decidere la carriera Lui alla guida della Nazionale è l'emblema dell'agghiacciante slogan “uno vale uno”. Cui abbiamo sempre preferito l'allegriano “esistono le categorie”. Di Venio Vanni https:// Vai su Facebook

Ct Italia, come stanno le cose: da Gattuso a Mourinho, retroscena e indizi; Incognita Nazionale: dopo il 'no grazie' di Ranieri, Gattuso in vantaggio; Ex Udinese, Galeone sul disastro Italia: Spalletti il meno colpevole. Gattuso? Avrei richiamato Mancini.

La Nazionale ha scelto come allenatore Gennaro Gattuso, uno da situazioni ingarbugliate - La Federazione calcistica italiana (FIGC) ha comunicato che Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico (cioè l’allenatore) della Nazionale italiana maschile. Riporta ilpost.it