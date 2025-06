L’Italia è fondamentale per l’Indo-Mediterraneo Bergamini spiega perché

L’Italia si configura come un ponte strategico tra l’Europa, l’India e i paesi del Golfo, grazie alla sua posizione geografica e alle infrastrutture logistiche di livello mondiale. In particolare, il porto di Trieste rappresenta un nodo cruciale nel network globale, rendendo il nostro Paese un terminal naturale per le rotte commerciali internazionali. Deborah Bergamini spiega perché questa posizione ci rende fondamentali nel panorama mediterraneo e globale.

“L’Italia può svolgere un ruolo importantissimo di cerniera tra l’Unione Europea, l’India e gli Stati del Golfo. E sul piano logistico-commerciale, la presenza del porto di Trieste ci rende, di fatto, terminale naturale di Imec. Per questo siamo fondamentali”. In una conversazione con Formiche.net, Deborah Bergamini, vicesegretaria e responsabile Esteri di Forza Italia, membro della Commissione Esteri della Camera, anticipa la sostanza di fondo che sarà sintetizzata nella conferenza “ Il progetto Imec (Corridoio economico India-Medioriente-Europa): l’Italia protagonista di rotte indo-mediterranee che decidono il futuro”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Italia è fondamentale per l’Indo-Mediterraneo. Bergamini spiega perché

