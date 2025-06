L’Italia contro l’overtourism in estate | ecco le restrizioni da giugno a ottobre 2025

L’Italia si prepara ad affrontare l’emergenza dell’overtourism, un fenomeno che minaccia il suo patrimonio culturale e ambientale. Da giugno a ottobre 2025, molte città iconiche come Firenze, Roma e Venezia adotteranno restrizioni innovative per gestire i flussi turistici e garantire un futuro sostenibile. Scopriamo insieme quali misure saranno adottate e come influenzeranno le tue prossime visite in Italia. La sfida è grande, ma il nostro patrimonio merita di essere preservato.

Con l’arrivo dell’estate, l’Italia si prepara ad affrontare uno dei problemi più urgenti del turismo contemporaneo: l’overtourism. Da giugno a ottobre 2025, numerose città d’arte, località costiere e mete montane introdurranno una serie di restrizioni mirate per gestire i flussi turistici in eccesso, salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale e migliorare la qualità della vita dei residenti. Firenze, Roma, Venezia, ma anche Napoli, le Cinque Terre, Capri e molte spiagge del Sud, si preparano ad affrontare l’ondata di visitatori con nuove regole. L’obiettivo? Trovare un equilibrio tra accoglienza e sostenibilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’Italia contro l’overtourism in estate: ecco le restrizioni da giugno a ottobre 2025

In questa notizia si parla di: italia - overtourism - estate - restrizioni

Nel turismo, ormai, si è consolidato il "Modello Venezia": contrastare e prevenire gli effetti dell'"overtourism", l'eccesso di turisti e visitatori in un determinato luogo, imponendo restrizioni e limiti d'accesso o semplicemente scaglionandoli, previa prenotazione

