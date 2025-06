L' Italia batte la Slovacchia 1-0 e si qualifica ai quarti dell' Europeo Under21

L’Italia Under 21 vola ai quarti di finale degli Europei, battendo la Slovacchia 1-0 grazie a un gol di Cesare Casadei al settimo minuto. La vittoria combinata con il successo della Spagna garantisce agli azzurrini la qualificazione con un turno di anticipo, aprendo le porte a una sfida emozionante contro le Furie Rosse per il primato nel girone. È un momento di grande orgoglio e speranza per il calcio italiano, che si prepara a scrivere nuove pagine di successo.

L'Italia ha battuto 1-0 la Slovacchia e si è qualificata con un turno di anticipo ai quarti degli Europei Under 21, in corso proprio in Slovacchia. La sfida è stata decisa dal gol di Cesare Casadei al settimo minuto. Grazie alla vittoria della Spagna nell'altra partita del girone, gli azzurrini di Nunziata hanno già la certezza della qualificazione e nell'ultima sfida si giocheranno il primo posto contro le Furie Rosse. Rispetto alla prima partita di queste fasi finali, giocata contro la Romania, Nunziata lancia titolari Coppola e Casadei, con Ghilardi e Koleosho che si devono accomodare in panchina.

