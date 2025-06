L’istituto San Vincenzo chiude l’anno in perfetto stile americano

L'Istituto San Vincenzo chiude l'anno scolastico in grande stile, adottando l’atmosfera vibrante e festosa tipica degli Stati Uniti. Una celebrazione indimenticabile ha coinvolto i sessanta alunni delle tre quinte, pronti a salutare la scuola elementare con giganti sorrisi e momenti di pura emozione. Grazie all’eccezionale organizzazione dei genitori, nel cortile della scuola, un omaggio speciale a Kobe Bryant ha reso questa giornata ancora più memorabile, lasciando un segno indelebile nei cuori di tutti.

Una festa in perfetto stile americano per celebrare la fine del percorso nella scuola elementare. Sessanta alunni delle tre classi quinte dell’istituto San Vincenzo De’ Paoli in centro a Reggio Emilia hanno vissuto un momento molto emozionante che ricorderanno sicuramente negli anni a venire. Grazie alla perfetta organizzazione dei genitori dei bimbi, nel cortile della scuola, dove l’indimenticato asso NBA Kobe Bryant tirava a canestro fra una lezione e l’altra, con la classica toga nera e tocco con immancabile nappa, i bimbi hanno ricevuto il diploma salutando così gli insegnanti che li hanno accompagnati in questi cinque anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’istituto San Vincenzo chiude l’anno in perfetto stile americano

