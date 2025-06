L’isola dei famosi scoppia la lite tra naufraghi | volano stracci tra Patrizia e Mirko

L’Isola dei Famosi, da sempre teatro di emozioni forti e colpi di scena, si infiamma ancora una volta. Questa volta, a scatenare il caos sono Patrizia Rossetti e Mirko, protagonisti di un acceso scontro durante il pranzo, che ha catapultato i naufraghi in un clima di tensione palpabile. In un ambiente già di per sé volatile, anche un semplice scambio può trasformarsi in un’esplosione di emozioni. La convivenza sull’isola si fa sempre più complicata e imprevedibile.

News TV. Sembrava una giornata tranquilla tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma è bastata una semplice richiesta per far esplodere un vero e proprio scontro frontale. Niente prove fisiche o dinamiche estreme stavolta: a far infiammare l’ultimo daytime andato in onda su Canale 5 è stato un battibecco scoppiato all’improvviso durante il pranzo. E i protagonisti sono due volti molto discussi dell’edizione in corso: Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Il pubblico è rimasto spiazzato dall’intensità della lite, che ha avuto toni tutt’altro che pacati. Leggi anche: “È lui il più pagato”. “L’Isola dei famosi”, cifre da capogiro per i naufraghi: ecco chi guadagna di più Leggi anche: “Siamo ad un bivio”: Lucia e Rosario, svelata la sesta coppia di Temptation Island (VIDEO) Tutto parte da. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - L’isola dei famosi, scoppia la lite tra naufraghi: volano stracci tra Patrizia e Mirko

In questa notizia si parla di: isola - famosi - naufraghi - scoppia

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

“Hey, ma quei naufraghi...”. Isola dei Famosi, scoppia il caso e non è per niente bello: “Li avete visti? Ora si spiega tutto” Vai su Facebook

Isola dei Famosi, si ritirano tre naufraghi: perché sul web scoppia la bufera #25maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/spettacoli-tv/2025/05/25/news/isola-famosi-naufraghi-ritirano-perche-web-bufera-polemica-antonella-mosetti-42738896/… Vai su X

Isola dei Famosi, si ritirano tre naufraghi: perché sul web scoppia la bufera; Isola dei Famosi, addio clamoroso al naufrago amatissimo, poi scoppia la lite: Pignolo, non lo sopporto più!; Isola dei Famosi, dopo la puntata scoppia la lite tra i naufraghi e i social si scatenano: il video.

All'"Isola dei Famosi" Ahlam si lascia andare e scoppia a piangere - La modella ripensa a quanto accaduto nel corso della quinta puntata e si lascia andare confidandosi ... Lo riporta msn.com