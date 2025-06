L’Iran non avrà alleati | Da Cina e Russia solo retorica

L’Iran si trova sempre più isolato, senza veri alleati oltre Cina e Russia, che rimangono puramente retorici. Mentre Europa e Paesi Arabi spingono per tornare alla diplomazia, il nuovo scontro tra Israele e Iran mette in evidenza le sfide della deterrenza in un mondo dove la superiorità militare non basta più. Francesco Strazzari, esperto di relazioni internazionali, analizza come, tra incertezze crescenti, gli eventi di questi giorni...

Roma, 15 giugno 2025 – Europa e Paesi Arabi vogliono un ritorno dalla diplomazia. E questo nuovo scontro tra Israele e Iran pone forte il tema della deterrenza, in un contesto nel quale diventa sempre più difficile impedire ai nemici di attaccare solo con la superiorità militare e tecnologica. Francesco Strazzari, docente di Relazioni internazionali all'Università Sant'Anna di Pisa, spiega come, in mezzo a tante incertezze, gli eventi di questi giorni forniscano già qualche spunto di riflessione. Professor Strazzari, Gran Bretagna, Francia e Germania sembrano aver reagito in modo diverso rispetto agli eventi degli ultimi due giorni.

