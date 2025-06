L’Iran minaccia Usa ed Europa

In un clima di tensione crescente, Iran, USA ed Europa si trovano sull’orlo di un conflitto che rischia di scatenare una spirale di violenza e distruzione. Con l’offensiva israeliana volta a neutralizzare il programma nucleare iraniano, le certezze si sgretolano, mentre minacce e attacchi mirati scuotono la regione. La domanda è: fino a dove si spingeranno le parti coinvolte in questa escalation?

Altri bombardamenti e altre profezie di morte. L’offensiva israeliana per neutralizzare il programma atomico dell’Iran e ribaltare gli ayatollah insidia le residue certezze iraniane. Nella notte Teheran è oscurata. Almeno un altro omicidio mirato e bombe sui palazzi del potere. "Colpiremo ogni sito del regime – promette in un nuovo video il premier israeliano Benjamin Nethanyau –. Il nostro obiettivo è contrastare la doppia minaccia dell’Iran: nucleare e balistica". Al vaglio del governo israeliano la nuova ritorsione di Teheran con almeno tre morti, ieri, in aggiunta ai tre di venerdì. Dopo i missili sfuggiti allo scudo israeliano a Tel Aviv, Ramat Gan e Rishon Lezion (anche a causa delle sirene di allarme rimaste mute), altri missili piombano a terra e centrano il nord di Israele. 🔗 Leggi su Quotidiano.net