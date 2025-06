L’Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz costi in salita per benzina gas e luce

L'ombra di una possibile chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran riaccende le tensioni geopolitiche e mette in allerta i mercati energetici mondiali. Con circa il 30% del greggio globale che attraversa questo passaggio strategico, ogni decisione di Teheran potrebbe avere ripercussioni drammatiche sui prezzi di benzina, gas e luce. La crisi in Medio Oriente si fa sentire, e il mondo osserva con apprensione gli sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri energetici globali.

La crisi in Medio Oriente torna a scuotere i mercati e minaccia di alterare pesantemente gli equilibri energetici mondiali. Teheran sta valutando seriamente la possibilità di chiudere lo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo da cui transita circa il 30% del greggio mondiale. A riferirlo sono i media iraniani, che citano le parole di Esmail Kosari, membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale. Mentre nelle principali Borse internazionali i titoli calano (bruciando 185 miliardi di euro di capitalizzazione in un giorno solo in Europa), il prezzo del petrolio e del gas naturale, soprattutto in Europa, è in crescita, con possibili effetti a cascata anche sui costi dell’energia elettrica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it