L’Iran e il missile Soleimani che ha bucato per la prima volta i sistemi di difesa di Israele

L’Iran ha compiuto un passo decisivo nel suo confronto con Israele, testando per la prima volta il missile Soleimani che ha bucato i sistemi di difesa israeliani. Le immagini di Tel Aviv e Bat Yam sventrate segnano un punto di svolta, dimostrando che la minaccia si evolve. Questo nuovo scenario apre a un capitolo incerto e delicato nel conflitto tra le due nazioni, lasciando trapelare un’ombra di instabilità ancora più profonda.

Qualcosa è cambiato nel conflitto tra Iran e Israele. I palazzi sventrati di Tel Aviv o Bat Yam, visti nelle immagini delle ultime ore, non erano scontati. In questi ultimi anni la protezione della contraerea israeliana aveva quasi sempre risparmiato le principali città dello Stato ebraico della minacce dell’Asse della Resistenza. Distruzione resa possibile da un missile balistico di nuova generazione che l’Iran ha presentato poco più di un mese fa: il Soleimani, chiamato così in onore del generale Qassem Soleimani, alla guida delle forze Quds e ucciso nel gennaio 2020 da un drone statunitense per ordine proprio di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it