Tensioni esplosive tra Iran e Israele, con il recente arresto di due agenti del Mossad che pianificavano attentati. La minaccia si fa sempre più concreta, e Teheran risponde con fermezza, sottolineando come la guerra tra lo Stato islamico e Israele possa intensificarsi. In un clima di alta tensione, le parole di minaccia e le azioni di rappresaglia rischiano di cambiare gli equilibri nella regione. La situazione rimane critica e in continua evoluzione.

Risposta di Teheran, non soltanto coi missili. Lo Stato islamico ha infatti annunciato di aver catturato due agenti dei servizi segreti israeliani L'Iran ha annunciato di aver arrestato due agenti del Mossad che stavano preparando delle bombe. La guerra tra lo Stato islamico ed Israele va ava. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Iran: "Arrestati 2 agenti del Mossad, preparavano bombe", ministro israeliano Katz minaccia: "Teheran sarà come Beirut"

Iran, arrestati due agenti del Mossad: "Preparavano bombe" | Teheran avverte Israele: "Fermeremo gli attacchi quando cesserà l'aggressione" - In un clima di tensione crescente, Iran arresta due agenti del Mossad e minaccia Israele, che risponde con attacchi ai siti nucleari.

"Creare una base del Mossad in Iran che produce e fabbrica droni, avere esattamente la possibilità di colpire tutte le difese antiaeree con agenti del Mossad prima delle incursioni aeree. Neanche l'attacco degli americani all'Iraq nel 2003 aveva fatto edere un

