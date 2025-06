liorni batte pausini boom gomez e sempre bene poletti barra

I dati degli ascolti televisivi di sabato sera rivelano un interessante sorpasso: su Rai1, Marco Liorni con "Chi può batterci?" conquista il 13.7% di share, superando la performance di Laura Pausini su Canale 5 con il suo "Laura 30 World Tour" all’11.9%. Un confronto che evidenzia come la programmazione possa sorprendere e catturare l’attenzione del pubblico in modo imprevedibile. E questa tendenza si conferma anche nelle sfide sportive e negli eventi speciali…

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, in prime time su Rai1, la seconda puntata del programma Chi può batterci? con Marco Liorni raggiungere il 13.7% di share pari a una media di 1.724.000 spettatori, vincendo la serata. Su Canale5, Laura 30 World Tour, evento che celebra la carriera trentennale di Laura Pausini, si è fermato invece all'11.9% pari a una media di 1.344.000 individui all'ascolto. Su Rai2, gli Europei di calcio Under 21 che hanno visto l'Italia battere la Slovacchia per 1 a 0 hanno calamitato 1.510.000 teste pari al 10.9% di share. Su Rai3, Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi ha ottenuto una media di 587.