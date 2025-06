L’investimento nei piccoli centri | In dieci anni mai chiusa una sede

L'Italia sta vivendo una vera e propria "desertificazione bancaria", con chiusure di sportelli che svuotano i piccoli centri. Tuttavia, il Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa sfida questa tendenza, mantenendo vivo il suo impegno sul territorio. Con 39 agenzie e una visione innovativa, l’istituto dimostra che investire nei piccoli centri è possibile e redditizio. Una storia di successo che ispira a non arrendersi di fronte alle sfide.

La chiamano "desertificazione bancaria": è la chiusura, progressiva, di tante agenzie e sportelli, da parte dei principali istituti di credito. Anche di recente non sono mancate chiusure come a Londa o a Pratolino nel comune di Vaglia. Ma c'è un istituto bancario che sta andando controcorrente. E' il Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa, fin dalla sua fondazione presieduto da Paolo Raffini, 59 anni. Oggi questo istituto conta 39 agenzie, oltre la metà in piccoli centri. E' una vostra caratteristica, presidente Raffini. "Mantenere aperti gli sportelli nei piccoli borghi significa manifestare attenzione e spirito di servizio verso le piccole comunità e le aree interne, che i grandi istituti dimenticano e abbandonano, perché non sempre sono presenze remunerative.

