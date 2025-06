L’invasione di striscioni per fermare la guerra

L’invasione di striscioni ha acceso i cuori e le coscienze, portando avanti con forza il messaggio di pace nel cuore del Sud Ovest di Milano. Nasce il Gruppo Territoriale Visconteo del Movimento 5 Stelle, che si è concretizzato ieri a Rozzano con un potente gesto di solidarietà e speranza. Con l’obiettivo di investire sul futuro dei giovani e non sulla distruzione, la mobilitazione continua: "No alle armi, sì ai trasporti, sì alla vita."

Nasce il Gruppo Territoriale Visconteo del Movimento 5 Stelle che raggruppa tutti i Comuni del Sud Ovest di Milano. Ieri a Rozzano c’è stata la prima iniziativa di piazza, che ha visto protagonista il network giovani dei 5 Stelle. L’evento ha voluto ribadire, con striscioni esposti, l’importanza di dire " no a riarmo ", basta alle guerre perché bisogno investire sul futuro dei giovani non sulla distruzione. "No alle armi si ai trasporti, no alle armi si agli ospedali, più libri meno fucili e si alla pace e meno militari". A Rozzano il GT Visconteo è stato affiancato da Nicola Di Marco, capogruppo dei 5 Stelle in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’invasione di striscioni per fermare la guerra

