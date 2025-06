L’interesse per l’acqua Il decreto regionale ad hoc | L’obiettivo era accedere a un fondo da 20 milioni

L'interesse per l'acqua e il recente decreto regionale mirato a favorire un fondo da 20 milioni di euro hanno attirato l'attenzione su possibili pratiche illecite. Tra i casi sospetti di corruzione emergono le accuse contro Hydro Green Energy, societĂ attiva nel settore idroelettrico, e i suoi vertici. Un caso che potrebbe svelare dinamiche trasparenti o meno, e che si preannuncia come una sfida per la legalitĂ e la buona amministrazione.

Fra i casi di sospetta " corruzione ", secondo i pm, ci sarebbe quello della Hydro green energy srl (HGE), societĂ che opera nel settore delle energie rinnovabili e in particolare nel settore idroelettrico. La società è amministrata da Riccardo Matteini Bresci. Secondo i pm, che hanno chiesto la misura cautelare in carcere per l'imprenditore e i domiciliari per la sindaca Ilaria Bugetti, sarebbe "paradigmatico" dello schema che i due indagati usavano fra loro. La vicenda si pone a cavallo fra il primo e il secondo mandato da consigliera regionale di Bugetti. Risalgono al marzo del 2020 i messaggi vocali e le chat intercorse fra Bugetti e Matteini Bresci che gli inquirenti sono riusciti a reperire nel telefono dell'indagato finito ai domiciliari un anno fa nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che vedeva coinvolto il carabiniere Sergio Turini.

