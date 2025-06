L’intelligenza artificiale è un impero | il potere in mano a pochi che sfruttano le risorse della comunità | la scenario devastante descritto da Karen Hao

L'intelligenza artificiale sta assumendo i contorni di un vero e proprio impero, dove il potere si concentra nelle mani di pochi, che sfruttano le risorse delle comunità più vulnerabili. Karen Hao ci mette in guardia: se lasciamo che questi potentati continuino a dominare, rischiamo di perdere il controllo sul nostro futuro e mettere in discussione la stessa democrazia. È il momento di riflettere e agire.

“L’ intelligenza artificiale è come un impero dove il potere è accentrato nelle mani di pochi che si arricchiscono sfruttando le risorse delle comunità più vulnerabili. Il rischio più grande di permettere a questi imperi di IA di continuare ad operare è una completa perdita di potere di autodeterminazione del nostro futuro. In quel mondo la democrazia non può sopravvivere”. Karen Hao è un’esperta di tecnologia (ex direttrice della rivista MIT Tech Review e corrispondente tech da Hong Kong per il Wall Street Journal ) ed è arrivata a questa conclusione dopo essere stata embedded per tre giorni dentro OpenAI e aver condotto 300 interviste a personaggi che gravitano attorno al suo fondatore Sam Altman, oltre ad ex dirigenti ed impiegati di Meta, Microsoft, Google, DeepMind e Anthropic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it