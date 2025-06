L' incendio di contrada San Benedetto 4 poliziotti finiti in ospedale per evitare un' esplosione

Un incendio di sterpaglie fuori controllo ha minacciato la tranquillità delle campagne agrigentine, coinvolgendo quattro coraggiosi poliziotti che, rischiando la vita, sono finiti in ospedale per evitare un’esplosione. La loro dedizione e senso del dovere dimostrano ancora una volta il valore di chi si mette in prima linea per proteggere la comunità. La vicenda di Contrada San Benedetto è un monito sulla pericolosità di questi incendi e sull’importanza di interventi tempestivi e coordinati.

Quattro poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento sono rimasti intossicati dopo avere spento con mezzi di fortuna il grosso incendio che, venerdì, si era esteso fra le campagne delle contrade San Benedetto e Consolida.

