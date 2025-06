Lieve scossa di terremoto in Irpinia | magnitudo di 2.4

Una lieve scossa di terremoto ha interessato l’Irpinia, a soli 3 km a est di Sturno (AV), con una magnitudo di 2.4 e profondità di 10 km. Per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose, offrendo un momento di rassicurazione per la comunità locale. Tuttavia, le analisi sono in corso e potrebbero essere aggiornate: restate sintonizzati per eventuali sviluppi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una lieve scossa di terremoto è stata registrata pochi minuti fa a 3 km a est di Sturno (AV). Secondo i sismografi dell’ INGV, il sisma ha avuto una magnitudo di 2.4 e una profondità di 10 km. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo quanto comunicato dall’INGV, i valori di magnitudo e localizzazione rappresentano stime basate sui migliori dati attualmente disponibili. Eventuali nuove analisi potrebbero portare a una revisione dei parametri sismologici. Il territorio coinvolto si colloca in un’area a moderata sismicità dell’Appennino meridionale, già nota per una frequente ma generalmente lieve attività tellurica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lieve scossa di terremoto in Irpinia: magnitudo di 2.4

