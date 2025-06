Lido Estensi eroe a 16 anni | Aymane salva due persone e poi annega

Un gesto di straordinario coraggio si è trasformato in tragedia a Lido Estensi, dove il giovane Aymane Ed Dafali, solo 16 anni, ha rischiato la vita per salvare due persone in difficoltà. Questo atto eroico ci ricorda quanto il vero valore si nasconda nel cuore dei giovani. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un esempio indelebile di altruismo e coraggio da condividere con tutti.

Dramma a Lido Estensi, costa del Ferrarese: perde la vita un giovane coraggioso. Un pomeriggio di svago, ieri, sabato 14 giugno, si è trasformato in tragedia a Lido Estensi, sulla costa del Ferrarese, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita dopo aver salvato due bagnanti in difficoltà. Un gesto eroico che si conclude in tragedia. Il giovane, Aymane Ed Dafali, di origine magrebina e residente nel Rodigino, si trovava insieme a tre amici su un pedalò nel canale di Logonovo, che separa Lido Estensi da Lido Spina. Intorno alle 18,00, il gruppo ha notato una coppia – un uomo e una donna – in difficoltà in acqua.

