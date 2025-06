Lido degli Estensi 11enne non riemerge dal mare | è ricoverato in condizioni critiche

Tragedia al Lido degli Estensi: un ragazzino di 11 anni non è riuscito a riemergere dal mare e ora lotta tra la vita e la morte. La drammatica scena si è svolta nella serata del 15 giugno alle 20, lasciando la comunità sgomenta e in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale la massima attenzione in spiaggia e il rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti.

È in condizioni critiche un ragazzino di 11 anni che nella sera del 15 giugno, intorno alle 20, è stato trovato a pochi metri dalla riva al Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. L'11enne è stato trasportato in ospedale a Ravenna in elisoccorso. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lido degli Estensi, 11enne non riemerge dal mare: è ricoverato in condizioni critiche

In questa notizia si parla di: lido - estensi - 11enne - condizioni

Furto e aggressione a Lido degli Estensi: denunciati cinque giovani, tra di loro alcuni modenesi - Un'ondata di preoccupazione scuote Lido degli Estensi dopo il blitz dei Carabinieri, che hanno denunciato cinque giovani, tra cui alcuni modenesi, coinvolti in un furto e aggressione avvenuti sabato mattina.

Lido degli Estensi, 11enne non riemerge dal mare: è ricoverato in condizioni critiche; Si tuffa in mare con il fratellino e scompare. 11enne ritrovato a pochi metri dalla riva, è grave; Il mare lo inghiotte mentre gioca col fratellino, 11enne in condizioni disperate.

Lido degli Estensi, 11enne non riemerge dal mare: è ricoverato in condizioni critiche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lido degli Estensi, 11enne non riemerge dal mare: è ricoverato in condizioni critiche ... Segnala tg24.sky.it