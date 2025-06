Lidi Ferraresi 16enne si getta per salvare due bagnanti ma annega Salvini | Un gesto di coraggio

Un gesto di eccezionale altruismo e coraggio ha scosso i Lidi Ferraresi, dove Aymane, un giovane di soli 16 anni, si è immerso nelle acque agitate per salvare due bagnanti in pericolo. Purtroppo, il suo sacrificio si è rivelato fatale, lasciando tutti senza parole. Un esempio di nobiltà d'animo che invita a riflettere sul valore del vero eroismo. Salvini ha commentato: “Un gesto di coraggio” e noi ci uniamo nel ricordo di un giovane eroe.

Nei Lidi Ferraresi Aymane, un 16enne, si è gettato in mare per salvare una coppia che stava annegando, ma lui non ce l'ha fatta ed è morto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lidi Ferraresi, 16enne si getta per salvare due bagnanti ma annega, Salvini: “Un gesto di coraggio”

In questa notizia si parla di: lidi - ferraresi - 16enne - salvare

Mare pulito e servizi di qualità, i lidi ferraresi riconquistano la Bandiera Blu - I lidi ferraresi si riconfermano tra le mete preferite per una vacanza di qualità, ottenendo anche quest’anno la prestigiosa Bandiera Blu.

Lidi ferraresi, 16enne si getta in acqua per salvare due bagnanti ma annega - X Vai su X

Sabato pomeriggio al Lido di Spina. Il ragazzino era in spiaggia con due amici: non hanno esitato a gettarsi in mare, ma al rientro a riva il bagnino si è accorto che mancava il 16enne che viveva a Rovigo Vai su Facebook

Lidi ferraresi: Aymane, 16enne marocchino, si getta in acqua per salvare due bagnanti ma annega; Tragedia ai Lidi ferraresi: 16enne residente in provincia di Rovigo si tuffa per salvare due persone e muore; Tragedia nel pomeriggio in mare, un giovane perde la vita dopo avere soccorso due bagnanti.

Lidi ferraresi, 16enne nordafricano si getta in acqua per salvare due bagnanti ma annega - Il ragazzino era in spiaggia con due amici: non hanno esitato a gettarsi in mare, ma al rientro a riva il bagnino si è accorto che mancava il 16enne che viveva a Ro ... Secondo msn.com