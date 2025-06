L’idea di Seregno Ecco il ritorno dei vigilantes

L’idea di Seregno si rinnova: tornano i vigilantes per salvaguardare la movida cittadina. Dopo un’esperienza pilota con Noc Security, l’amministrazione ha deciso di continuare su questa strada, affidando operatori privati in divisa alle strade più frequentate dai giovani. Una presenza che promette di rafforzare la sicurezza e garantire serate all’insegna del divertimento responsabile. Insomma, un passo deciso verso una città più sicura per tutti.

Torna la vigilanza privata per garantire la sicurezza dei cittadini nelle serate della movida. L’Amministrazione comunale, dopo aver provato a introdurre questa novità lo scorso anno in via sperimentale con la Noc Security di Cernusco sul Naviglio, ha deciso di dare continuità al progetto. Da settimana prossima, dunque, operatori privati in divisa gireranno per le strade più frequentate dai giovani per dare supporto alle forze dell’ordine nell’attività di contrasto della cosiddetta malamovida, ovvero la degenerazione in reati e in fenomeni di degrado di quelle che dovrebbero essere serate di divertimento per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’idea di Seregno. Ecco il ritorno dei vigilantes

In questa notizia si parla di: idea - seregno - ecco - ritorno

Si tratta di Stefano Cazzaniga di Giussano, Luca Manes di Seregno e Giorgio Vignati della comunità pastorale Epifania del Signore di Brugherio Vai su Facebook

L’idea di Seregno. Ecco il ritorno dei vigilantes; Seregno, il sindaco toglie tutti i cestini della spazzatura: “Così la città è più pulita”; Saronno Seregno ecco le idee della Ciclo Metropolitana.

Seregno, per la C nuovo ds: idea Dario Rossi, l'uomo che diede fiducia a Seferovic

Riporta calciomercato.com: Il Seregno è tornato in Serie C dopo 39 anni e dopo aver dominato il suo girone in Serie D.