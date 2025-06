L’idea di due sportivi | Le nostre Olimpiadi all’insegna del gioco

L’idea di due sportivi appassionati, Eugenio Bosi e Alessandro Lucchi di Wellness Project, ha dato vita a ‘Le Olimpiadi’, un centro estivo pensato all’insegna del gioco e del benessere. Immerso in una pineta gigante, con spiaggia privata, palestra, mare e piscina, offre un’esperienza indimenticabile ai giovani. Nata come sfida personale nel 2020, questa iniziativa continua a crescere, unendo divertimento e sport in un contesto naturale unico.

Una pineta gigantesca, una spiaggia privata, la palestra, il mare e la piscina. Il centro estivo 'Le Olimpiadi' è stato ideato cinque anni fa da due sportivi: Eugenio Bosi e Alessandro Lucchi di Wellness Project. "Abbiamo organizzato il centro estivo 'Le Olimpiadi' – racconta Eugenio Bosi – in collaborazione con la scuola Cardinal Schuster a Cesenatico. L'idea è nata da un'esigenza personale, oltre che lavorativa. La sfida è partita nel 2020, per conciliare lavoro e famiglia. Da padri di due figli (di 6 e 10 anni quando abbiamo iniziato) abbiamo pensato a questa avventura che ci permettesse di portare i figli al lavoro.

