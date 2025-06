Libri sotto il Fantalbero Il monumento alla lettura di Bellusco ha trovato un nome

Il fantalbero di Bellusco, simbolo di cultura e fantasia, ora ha un nome speciale: Fantalbero. Grazie ai bambini della 4A, vincitori del concorso, questa scultura nel campus di via Pascoli si arricchisce di un’identità unica, nata dall’immaginazione dei più giovani. Dopo un percorso iniziato nel 2024 con l’inaugurazione, il Fantalbero rappresenta non solo un monumento alla lettura, ma anche un inno alla creatività condivisa. E le sorprese non finiscono qui…

Il “Monumento alla lettura“ adesso ha un nome: Fantalbero. A darglielo i bambini della 4A, vincitori del concorso per battezzare la scultura che svetta nel campus scolastico di via Pascoli a Bellusco donata alla “Città che legge“ dagli Amici di Silvia. Un lungo percorso cominciato a fine 2024 con l’inaugurazione dell’opera. Menzione speciale anche per altre classi, la 1C con le sue “Parole d’amicizia“, la 2A con “Un albero magico per crescere“ e la 2B con “L’albero magico di Silvia“. "Fantalbero è un simbolo tangibile di come i libri possano ’invadere’ la nostra città, valorizzando la lettura e la conoscenza", sottolinea il sindaco Mauro Colombo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Libri sotto il Fantalbero. Il monumento alla lettura di Bellusco ha trovato un nome

