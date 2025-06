L' ex sindaco di Guidonia Michel Barbet è morto in un incidente stradale

Il territorio di Guidonia Montecelio piange la perdita di Michel Barbet, figura di spicco e ex sindaco della Città dell'Aria, scomparso in un tragico incidente stradale. La sua dedizione e il suo impegno hanno lasciato un'impronta indelebile nella comunità, che ora si unisce nel dolore. La scomparsa di Barbet rappresenta una perdita incolmabile per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

Lutto a Guidonia Montecelio. L'ex sindaco della Città dell'Aria, Michel Barbet, è morto in un incidente stradale nella serata del 14 giugno. A dare notizia della prematura e tragica scomparsa di Michel Barbet è stato l'attuale sindaco di Guidonia, Mauro Lombardo.

È morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet - Un tragico accidente ha strappato la vita a Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio e figura di spicco del Movimento 5 Stelle, durante un viaggio in moto.

