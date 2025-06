L’ex Juve si vendica subito | 80 milioni per Yildiz

La Juventus si prepara a un’estate di ricambi e strategie vincenti, con l’obiettivo di consolidare il suo roster. L’attenzione si concentra su Yildiz, che potrebbe lasciare i bianconeri per 80 milioni di euro, segnando una svolta nel calciomercato estivo. Dopo settimane di incertezze, la società ha trovato la strada giusta per rafforzarsi, puntando anche alla partecipazione al Mondiale per Club. La rivoluzione è alle porte: tutto è pronto per il nuovo capitolo della Juventus.

Il giocatore può lasciare i bianconeri in questa sessione estiva di calciomercato. Il prezzo è fissato: il punto della situazione La Juventus è pronta a giocare il Mondiale per Club. Dopo tanta confusione e trattative saltate, il club bianconero ha finalmente trovato la strada giusta. (LaPresse) – Calciomercato.it Senza Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, che hanno fatto altre scelte, la Vecchia Signora ha deciso di puntare su Igor Tudor per il futuro. Anche in dirigenza, adesso, c’è maggiore chiarezza, con Comolli che ha preso il comando. Ora, dunque, spazio al calciomercato, che inevitabilmente dovrà servire a migliorare la squadra in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - L’ex Juve si vendica subito: 80 milioni per Yildiz

In questa notizia si parla di: juve - vendica - subito - milioni

Alla SSC Napoli per 40 milioni di euro ADL si vendica e compra il calciatore più forte della Juventus: "Ti aspetto il 30 giugno" Lo vuole Antonio Conte, questo è un colpo da 10 in pagella ? https://bit.ly/4dZHKS8 Vai su Facebook

L’ex Juve si vendica subito: 80 milioni per Yildiz; Huijsen-Juve, 60 milioni di rimpianti: i retroscena tra Allegri, Giuntoli e Motta; Tether, Ardoino rilancia: Comprare la Juve? Se fosse in vendita....

L’ex Juve si vendica subito: 80 milioni per Yildiz - Il giocatore può lasciare i bianconeri in questa sessione estiva di calciomercato. Riporta calciomercato.it