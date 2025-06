Lettera di un iraniano | Noi vittime del regime Ogni attacco ci avvicina alla libertà

In un momento di crescente tensione, noi vittime del regime iraniano troviamo in ogni attacco una spinta verso la libertà. La nostra voce si leva contro l'oppressione e per un futuro di giustizia, sperando che ogni sacrificio possa avvicinarci alla libertà tanto desiderata. È un grido di speranza e resistenza che non si ferma, perché ogni passo ci avvicina sempre di più a un domani migliore.

Caro Direttore, negli ultimi giorni il conflitto tra la Repubblica Islamica dell'Iran e lo Stato di Israele ha raggiunto una nuova fase di intensità. Israele, da sempre minacciato dal regime di Khamenei, ha il diritto legittimo di difendersi. Questo diritto è ulteriormente giustificato dal fatto che l'Iran non riconosce l'esistenza di Israele, come evidenziato dal divieto riportato sull'ultima pagina anche del mio passaporto iraniano di recarsi nella cosiddetta «Palestina occupata». Questa negazione dell'esistenza di Israele rappresenta una minaccia costante che giustifica le azioni difensive del popolo israeliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lettera di un iraniano: "Noi, vittime del regime. Ogni attacco ci avvicina alla libertà"

In questa notizia si parla di: iraniano - regime - lettera - vittime

Cannes 2025: Palma d’Oro a Jafar Panahi, il regista iraniano dissidente che sfida il regime. Tutti i premi - Al 78° Festival di Cannes, la Palma d’Oro è andata a Jafar Panahi, regista iraniano dissidente vittima di persecuzioni e repressioni.

Nei giorni scorsi, circa mille cittadini di Benevento hanno trovato nelle loro cassette postali una lettera di sfratto immediato dalla propria abitazione. Redatta con linguaggio tecnico e toni formali, la comunicazione sembrava provenire dall’esercito israeliano. La Vai su Facebook

Medio Oriente, lettera di un iraniano: Noi, vittime del regime. Ogni attacco ci avvicina alla libertà; Israele attacca l’Iran: 78 vittime e oltre 300 feriti. Uccisi i vertici della leadership iraniana. Idf: «Cento missili balistici da Teheran»; Nuovi raid di Israele, l’Iran contrattacca: primi morti nello Stato ebraico e decine di feriti.

Medio Oriente, lettera di un iraniano: "Noi, vittime del regime. Ogni attacco ci avvicina alla libertà" - Caro Direttore, negli ultimi giorni il conflitto tra la Repubblica Islamica dell’Iran e lo Stato di Israele ha raggiunto una nuova fase di ... Da iltempo.it