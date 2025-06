LETTERA AI DIPENDENTI | Chiudiamo lo stabilimento la struttura è troppo vecchia | Il colosso francese manda 480 lavoratori a casa

Cari dipendenti, è con grande dispiacere che vi comunichiamo la chiusura dello stabilimento struttura 232, considerato ormai troppo vecchio per competere nel mercato attuale. Questa decisione, presa in collaborazione con il nostro partner francese, comporterà la messa a casa di 480 lavoratori, segnando un momento difficile per tutti. La crisi economica globale e la crescente competitività hanno reso inevitabile questa scelta, ma il nostro impegno rimane quello di supportarvi nel percorso di transizione.

Brutte notizie per un nutrito gruppo di lavoratori che dopo tanti anni vedranno chiudere la fabbrica definita troppo vecchia. Una diffusa crisi economica sta attraversando sia l'Italia che il panorama globale, manifestandosi con segnali preoccupanti e ripercussioni concrete sul tessuto produttivo. In Italia, i dati recenti indicano un aumento significativo delle chiusure aziendali, con previsioni che stimano un incremento dei fallimenti e delle liquidazioni. Le cause di questa congiuntura negativa sono molteplici e interconnesse. A livello globale, la guerra in Ucraina ha continuato a influenzare i prezzi dell'energia e delle materie prime.

