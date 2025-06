L’Estetista cinica sbarca in città Un migliaio in coda per Veralab

L’estetista cinica Cristina Fogazzi, volto noto del beauty e influencer con oltre un milione di follower, invade Bologna con un’apertura imperdibile. La sua prima boutique Veralab in via Indipendenza ha attirato una folla entusiasta, con una fila lunga un chilometro pronta a scoprire i segreti di bellezza della celebre imprenditrice. Un evento che promette di rivoluzionare il panorama skincare cittadino, dimostrando ancora una volta il potere del talento e dell’innovazione.

L’Estetista cinica Cristina Fogazzi sbarca a Bologna: ad accogliere l’imprenditrice del beauty e influencer da oltre 1 milione di follower (su Instagram) ieri c’era una fila lunghissima. Un serpentone dalle tinte fucsia per l’apertura del suo primo negozio in città, che ha aperto in via Indipendenza 37, con il nome Veralab, come il marchio dei suoi prodotti di bellezza e cura della pelle e make up. La Fogazzi vanta un fatturato di circa 70 milioni di euro. Quella bolognese è la terza apertura da inizio anno, dopo Padova e Torino. A farle da guida per Bologna l’avvocata e attivista Cathy La Torre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Estetista cinica sbarca in città. Un migliaio in coda per Veralab

