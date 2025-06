L' esercito israeliano invita all' evacuazione vicino alle installazioni militari in Iran

L'esercito israeliano ha lanciato un appello urgente agli iraniani, chiedendo loro di evacuare immediatamente le zone prossime alle installazioni militari in Iran. Con un comunicato diffuso su X, l'IDF sottolinea la gravità della situazione e il rischio per le vite umane, invitando chi si trova nelle vicinanze a mettersi in salvo senza indugio. Questa richiesta segnala un'allerta crescente nella regione, con le implicazioni che potrebbero avere ripercussioni internazionali...

L'esercito israeliano (Idf) ha invitato gli iraniani a evacuare le zone "vicine alle installazioni militari ". In un comunicato pubblicato su X l'esercito israeliano ha affermato di "chiedere l'evacuazione immediata" a "tutti coloro che si trovano attualmente nelle vicinanze di installazioni militari in Iran", sottolineando che le loro vite sono "in pericolo". La nota è stata diffusa in arabo e in farsi dal portavoce di lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee.

