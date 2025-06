L' esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione per i cittadini iraniani

In un nuovo sviluppo geopolitico, l’esercito israeliano ha diffuso un avviso di evacuazione rivolto ai cittadini iraniani presenti nella zona, esortandoli a lasciare immediatamente le aree vicine a obiettivi militari o fabbriche di armi. Un messaggio urgente, anche in lingua persiana, sottolinea la gravità della situazione. Questa misura potrebbe segnare un punto di svolta nelle tensioni regionali, lasciando intendere che...

Con un messaggio anche il lingua persiana Tel Aviv ha appena emesso un importante ordine di evacuazione intimando a tutti gli iraniani che attualmente o nel prossimo futuro si troveranno nelle vicinanze di obiettivi militari o di fabbriche di armi, di abbandonare immediatamente queste aree e di.

