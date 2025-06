Leoni Inter Chivu insiste | ecco la novità E spunta un’alternativa 

L’Inter non si ferma e, tra insistenti voci di mercato e strategie innovative, si prepara a rinnovare la sua difesa. Chivu spinge per un colpo importante, ma nel frattempo spunta un’alternativa interessante che potrebbe rivoluzionare il reparto. Piero Ausilio e la dirigenza sono determinati a mantenere alta la competitività della squadra, puntando su giovani promesse e soluzioni sorprendenti. Il futuro nerazzurro si disegna così: scopriamo insieme tutte le novità e gli sviluppi in corso.

Leoni Inter, Chivu insiste per il colpo di calciomercato, ecco la novità mentre sembra spuntare già una possibile alternativa al nome. Il calciomercato dell' Inter non si ferma all'attacco: la dirigenza, con Piero Ausilio in cabina di regia, lavora ora per ringiovanire la difesa. L'età avanzata di elementi come Francesco Acerbi (37 anni) e Stefan De Vrij (33) impone un cambio di rotta. In questo contesto, il nome in cima alla lista è quello di Giovanni Leoni, centrale classe 2006 considerato uno dei migliori prospetti italiani. Leoni è stato già allenato da Cristian Chivu nelle giovanili del Parma, e proprio il tecnico rumeno ne ha caldeggiato il ritorno.