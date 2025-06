L’Enigma sull’identità sessuale di Amanda Lear protagonista su HBO

L’enigma sull’identità sessuale di Amanda Lear riaccende il dibattito, svelando i misteri che circondano la sua vita e il suo impatto culturale. Il nuovo documentario HBO “Enigma”, diretto dalla regista transgender Zackary Drucker, approfondisce il ruolo dell’artista nel panorama trans e nella cultura pop, offrendo una narrazione intima e provocatoria. In uscita il 24 giugno, questa pellicola promette di rimettere in discussione le nozioni di identità, sopravvivenza e autenticità.

Da sempre discusso e controverso, il rapporto tra Amanda Lear e la sua identità sessuale torna a farsi sentire. L’impatto dell’artista sulla cultura trans è al centro del nuovo documentario Enigma, targato HBO Original. In uscita sull’emittente e sulla piattaforma americana Max martedì 24 giugno, vede la cantante raccontarsi in prima persona. Opera della regista transgender Zackary Drucker, Enigma esplora questioni di identità e sopravvivenza, rivelando le storie disparate ma intrecciate di donne le cui vite hanno contribuito a plasmare la cultura e la storia trans. Tra interviste d’archivio e nuove testimonianze, il documentario ha al centro le storie di April Ashley, modella e attivista LGBT morta nel 2021 e, per l’appunto, Amanda Lear. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it