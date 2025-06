Lenergy Pisa bs chiude l' Europa con vittoria

L’Energy Pisa BS chiude la stagione europea con una vittoria entusiasmante, dimostrando determinazione e talento sul parquet. La sfida contro il BSC Sunrise Kyiv è stata un vero spettacolo di tecnica e cuore, lasciando i tifosi italiani e internazionali a sognare in grande. Una vittoria che consacra l’impegno di giocatori e staff, portando entusiasmo e orgoglio alla città. La passione per il basket italiano non si ferma qui: prepariamoci a nuovi traguardi!

BSC Sunrise Kyiv: Tymoshenko, Potapov, Maksymets, Pedrinho, Samoilenko, Victor Hugo, Masalov, Bernardo, Lystopad, Nerush, Stepanenko, Borsuk A. All.. Nerush. Lenergy Pisa BS: Giordani, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Barsotti, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Stefano Marinai.

