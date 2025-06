L’energia si trasmette senza cavi Suncubes la startup nata al Poli | Vogliamo arrivare fino alla Luna

Immaginate un futuro in cui l’energia si trasmette senza cavi, senza limiti di distanza e con la stessa naturalezza di una conversazione. È questa la rivoluzione proposta da Suncubes, startup innovativa nata al Politecnico di Milano da cinque giovani ingegneri appassionati. La loro visione? Portare l’energia fino alla luna, trasformando per sempre le infrastrutture energetiche globali. Un progetto audace che sta già prendendo forma, promettendo di cambiare il nostro modo di vivere e di connetterci.

Creare un sistema in grado di trasmettere l’energia senza cavi né limiti di distanza. In breve, rivoluzionare lo stato attuale delle infrastrutture energetiche. No, non è l’argomento di un nuovo romanzo a sfondo fantascientifico, ma l’obiettivo – fissato e raggiunto – di una start-up fondata da cinque giovani ingegneri del Politecnico di Milano. Tutto inizia nel novembre 2022, quando i futuri cofondatori di Suncubes si conoscono durante una competizione organizzata dalla loro università. "Si trattava della “Space start-up competition”, un concorso che invitava noi studenti a sviluppare una realtà innovativa legata allo spazio – racconta il ceo Alberto Chiozzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it