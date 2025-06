Leggende e misteri | la Novara segreta

Immergiti in la Novara segreta: un viaggio affascinante tra leggende, misteri e angoli nascosti del centro storico. Passeggiando tra vie medievali, piazze affascinanti e angoli nascosti, scoprirai una città ricca di storia, curiosità e stranezze che aspettano solo di essere svelate. Preparati a un'avventura coinvolgente tra passato e leggenda, un’esperienza unica che ti rivelerà i segreti più affascinanti di Novara.

Una passeggiata nel centro storico di Novara tra leggende e misteri, passando per vie e vicoli, piazze medievali, portici e angoli nascosti, entrando nelle chiese, osservando palazzi e monumenti alla scoperta di una città ancora poco conosciuta ma ricca di storia, curiosità , stranezze e tanta.

