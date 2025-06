legge elettorale scoglio bipartisan ma il pd nega trattative schlein meloni

Il dibattito sulla legge elettorale infiamma Montecitorio, tra smentite e dichiarazioni enigmatiche. Il vicepremier Tajani si schiera apertamente per il proporzionale, sollevando nuove piste nel mosaico politico italiano. Tuttavia, il fronte bipartitico si scontra con il rifiuto del PD, che nega trattative con Schleini e Meloni. La partita è ancora tutta da giocare, e il futuro del sistema elettorale resta un’incognita cruciale per il Paese.

Il dibattito sulla legge elettorale torna protagonista tra gli scranni di Montecitorio, tra smentite e dichiarazioni di rito. Al di sopra dei rumors, in chiaro c’è l’opinione del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani - rispondendo ai giornalisti dopo l’audizione alla Camera sulla situazione in Iran - si è detto favorevole al proporzionale. "Se si va in direzione di una legge elettorale tipo quella per l’elezione del sindaco o dei presidenti di Regione – ha detto il leader azzurro –, non sarei contrario. Si vedrĂ in Parlamento, ma io non sarei contrario al proporzionale" - ha ribadito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net